Юрист рассказал, кого смогут лишить российского гражданства по новому закону

Президент России 29 декабря внес в Госдуму законопроект "О гражданстве РФ". Документ, в частности, расширяет список преступлений, за которые можно остаться без российского паспорта. Рассказываем, за что смогут принудительно лишать гражданства в случае принятия поправок и что станет с бывшими россиянами.

Гражданин мира

Владимир Путин 29 декабря внес в Госдуму проект закона "О гражданстве Российской Федерации". Среди прочих нововведений документ расширяет список преступлений, которые могут стать поводом для лишения российского паспорта иностранцев и лиц без гражданства, ранее получивших его.



из текста пояснительной записки к законопроекту "О гражданстве РФ" В перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

В пояснительной записке к новому законопроекту отдельно оговаривается, что лишить гражданства за "совершение преступления, использование подложных документов и сообщение заведомо ложных сведений" можно будет только по согласованию с президентом России.



По действующему законодательству аннулировать могут только приобретенное гражданство за совершение ряда правонарушений, в том числе: предоставление ложных данных при его получении, отказ приносить присягу, совершение теракта или склонение к нему, публичное оправдание или пропаганду терроризма, организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, диверсию и шпионаж, организацию экстремистского сообщества и финансирование экстремистской деятельности.



Помимо принудительного лишения гражданства, законопроект предполагает и добровольный отказ. По новым правилам полномочия в данном случае переходят от президента к МВД. Предполагается, что эта мера позволит выстроить единый механизм добровольного выхода из российского гражданства.

Документ также наделяет президента правом лишать российского гражданства детей, которые находятся под опекой иностранцев или усыновлены ими. Люди, которые лишились российского гражданства по инициативе родителей, смогут вернуть его по упрощенной схеме в течение пяти лет после 18-летия.

Реакция парламентариев

Парламентарии приготовились рассмотреть законопроект в весеннюю сессию, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.





Андрей Клишас председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Проект соответствует Конституции и является логичным продолжением работы по модернизации законодательства после конституционной реформы 2020 года.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн поддержал инициативу президента, но предложил пойти дальше и аннулировать гражданство за ненависть к стране.





Александр Хинштейн глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Я бы еще и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождения. Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?

Также Хинштейн у себя в Telegram выразил сожаление, что "ненависть к стране" – не юридическая категория.



Кандидат юридических наук Марсель Имамов рассказал Москве 24, что предложенные президентом меры касаются тех, кто получил гражданство уже после рождения. При этом новый закон пока не предполагает возможностей для его аннулирования у россиян по праву рождения, как это было в СССР, подчеркнул Имамов.

Специалист также рассказал о последствиях для лишенных российского гражданства.





Марсель Имамов кандидат юридических наук Лишенный гражданства человек необязательно высылается за пределы РФ. Но он лишается прав, которые подданство ему предоставляет. Например, избирательных. Такое лицо может продолжать жить в России, если параллельно не было принято решение о его выдворении. Прекращение гражданства также не означает, что имущество лица будет изъято. Лишение права собственности возможно только в том случае, если оно было добыто преступным путем.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов оценил новый законопроект. По его словам, теме гражданства России придается новое звучание в связи с тем, что страна становится центром притяжения.

