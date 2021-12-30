Юрист рассказал, кого смогут лишить российского гражданства по новому закону

Президент России 29 декабря внес в Госдуму законопроект "О гражданстве РФ". Документ, в частности, расширяет список преступлений, за которые можно остаться без российского паспорта. Рассказываем, за что смогут принудительно лишать гражданства в случае принятия поправок и что станет с бывшими россиянами.
Гражданин мира
Владимир Путин 29 декабря внес в Госдуму проект закона "О гражданстве Российской Федерации". Среди прочих нововведений документ расширяет список преступлений, которые могут стать поводом для лишения российского паспорта иностранцев и лиц без гражданства, ранее получивших его.
В пояснительной записке к новому законопроекту отдельно оговаривается, что лишить гражданства за "совершение преступления, использование подложных документов и сообщение заведомо ложных сведений" можно будет только по согласованию с президентом России.
Помимо принудительного лишения гражданства, законопроект предполагает и добровольный отказ. По новым правилам полномочия в данном случае переходят от президента к МВД. Предполагается, что эта мера позволит выстроить единый механизм добровольного выхода из российского гражданства.
Документ также наделяет президента правом лишать российского гражданства детей, которые находятся под опекой иностранцев или усыновлены ими. Люди, которые лишились российского гражданства по инициативе родителей, смогут вернуть его по упрощенной схеме в течение пяти лет после 18-летия.
Реакция парламентариев
Парламентарии приготовились рассмотреть законопроект в весеннюю сессию, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн поддержал инициативу президента, но предложил пойти дальше и аннулировать гражданство за ненависть к стране.
Также Хинштейн у себя в Telegram выразил сожаление, что "ненависть к стране" – не юридическая категория.
Кандидат юридических наук Марсель Имамов рассказал Москве 24, что предложенные президентом меры касаются тех, кто получил гражданство уже после рождения. При этом новый закон пока не предполагает возможностей для его аннулирования у россиян по праву рождения, как это было в СССР, подчеркнул Имамов.
Специалист также рассказал о последствиях для лишенных российского гражданства.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов оценил новый законопроект. По его словам, теме гражданства России придается новое звучание в связи с тем, что страна становится центром притяжения.