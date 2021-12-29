Путин внес в Госдуму законопроект о гражданстве РФ

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Владимир Путин внес в Госдуму проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации". Проект сохраняет подход к пониманию института гражданства РФ как устойчивой правовой связи человека с государством.

В пояснительной записке говорится, что положения законопроекта ориентированы на предоставление российского гражданства лицам, проживающим в России, способным органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества.

Согласно проекту закона, вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ вводится институт прекращения гражданства РФ. Полномочия президента по принятию решений о прекращении гражданства в связи с добровольным волеизъявлением граждан, проживающих в стране, предлагается передать МВД.

Упрощенное приобретение гражданства при заключении с россиянином брака теперь будет возможно только при наличии в браке общего ребенка. Также в категорию лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства, предлагается не включать инвесторов и квалифицированных специалистов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил при получении гражданства РФ ввести обязательный тест на знание российской культуры. По его словам, иностранцев также нужно тестировать на знание российских музеев, так как в последнее время они страдают от малого числа туристов.

Первый зампредседателя парламентского комитета по культуре Александр Шолохов рассказал, что зарубежные звезды шоу-бизнеса или спорта легко получают гражданство России, поскольку их личность не требует проверок.

Он заметил, что, когда речь идет о знаменитости, проверки не нужны, человек становится "как на ладошке у всего мира". По его словам, у обычного человека прав не меньше, однако необходимо проверить, кто он на самом деле.

Шолохов подтвердил наличие проблем с получением паспорта РФ категориями граждан, считающих себя русскими и принадлежащими к России. В то же время, по его словам, сейчас процедуру упростили. Шолохов напомнил, что еще пять лет назад она была сложной и даже коррумпированной.