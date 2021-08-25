Госслужащие в РФ смогут иметь иностранное гражданство при невозможности от него избавиться

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Россияне, имеющие иностранное гражданство, смогут поступать на государственную службу, если они не могут от него избавиться по объективным причинам. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

"Гражданин РФ, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по независящим от него причинам, может быть принят на государственную или муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне", – говорится в документе.

Отмечается, что закон распространяется на действующих чиновников. В соответствии с документом, факт невозможности прекращения зарубежного гражданства будет устанавливаться лично президентом либо президентской комиссией по вопросам гражданства.

"Обращения руководителей государственных и муниципальных органов в связи с их намерением разрешить гражданам, которые замещали должности по состоянию на 1 июля 2021 года, продолжить прохождение службы на замещаемых ими должностях или перевести таких граждан с их согласия на иные должности могут быть направлены в комиссию до 15 ноября 2021 года", – отмечается в указе.

Госслужащие с иностранным гражданством со своей стороны обязаны делать все возможное для его прекращения, отказываться от получения зарубежных паспортов и иных документов, а также не совершать никаких действий в качестве иностранного гражданина, кроме направленных на прекращение гражданства.

Федеральный закон, на основании которого был издан данный президентский указ, приняли в апреле этого года. Он ограничивает возможность занимать государственные и муниципальные должности в РФ людям, имеющим иностранное гражданство, вид на жительство или иной документ, подтверждающий право постоянного проживания за пределами России.

При этом закон предусматривает в качестве исключения возможность принятия на госслужбу граждан России с иностранным гражданством, которое не прекращено по независящим от них причинам.