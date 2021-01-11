Кабмин поддержал проект о запрете госслужащим иметь два гражданства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кабмин РФ поддержал президентский проект о запрете государственным и муниципальным служащим иметь два гражданства. Данный проект был внесен Владимиром Путиным в развитие норм Конституции России.

Законопроект направлен на уточнение положений отдельных законодательных актов страны, которые предусматривают ограничение для замещения государственных и муниципальных должностей, поясняется в отзыве на проект. Правительство РФ поддерживает проект ФЗ, говорится в отзыва Кабмина России.

В ноябре 2020 года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект о запрете второго гражданства для госслужащих. Они будут обязаны оповещать о прекращении гражданства России и получении иного документа, подтверждающего право на проживание за рубежом. Кроме того, глава государства предложил внести поправки в Трудовой кодекс.