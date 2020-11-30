Путин внес в ГД проект о запрете второго гражданства для госслужащих

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Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете иметь второе гражданство или вид на жительство для государственных и муниципальных служащих. Документ был размещен в электронной базе Государственной думы.

Кроме того, государственные служащие обязаны будут оповещать о прекращении гражданства РФ и получении иного документа, который подтверждает право на проживание за рубежом.

Также глава государства предложил внести поправки в Трудовой кодекс. Согласно им государственные и муниципальные служащие, которые имеют допуск к гостайне, обязаны будут сообщить работодателю об отсутствии российского гражданства либо о наличии паспорта или вида на жительство другого государства.

Помимо этого, сотрудник должен будет оповестить в письменной форме о прекращении гражданства РФ. В этом случае трудовой договор с ним будет расторгнут.

Ранее стало известно, что Совфед рассмотрит пакет законов во исполнение поправок в Конституцию 2 декабря. Речь идет в том числе о поправках о Госсовете, о верховенстве основного закона и ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности страны.