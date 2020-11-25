Совфед рассмотрит пакет законов во исполнение поправок в Конституцию 2 декабря

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Совет Федерации рассмотрит пакет законов во исполнение поправок в Конституцию 2 декабря, сообщил РИА Новости председатель комитета палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Речь идет в том числе о поправках о Госсовете, о верховенстве основного закона и ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности РФ. По словам Клишаса, сенаторы планируют одобрить эти законы.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла закон о статусе, структуре и полномочиях Госсовета РФ. Инициатива была внесена Владимиром Путиным в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в Конституцию.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. В результате за изменения высказались 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. 4 июля поправки вступили в силу.