Госдума приняла закон о Госсовете РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Госдума на пленарном заседании приняла закон о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета Российской Федерации. Инициатива была внесена Владимиром Путиным в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в Конституцию.
Согласно документу, определяется статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета. Он станет конституционным государственным органом. Кроме того, в законопроекте впервые раскрыты понятие единой системы публичной власти.
Под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов страны, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности. Все они осуществляют свою деятельность для соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина.
Президент России возглавит Госсовет. Планируется, что в его состав войдут председатель правительства, спикеры СФ и ГД, руководитель администрации президента и главы регионов.
В соответствии с решением президента в состав совета могут включить членов политических партий, у которых есть фракции в Государственной думе, а также представителей местного самоуправления и иных лиц.
Госсовет примет участие в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики России. Заседания Госсовета будут проходить регулярно в соответствии с планами, утверждаемыми председателем.
Голосование по поправкам в Конституцию прошло с 25 июня по 1 июля 2020 года. В результате за изменения высказались 77,92 процента россиян, против – 21,27 процента.
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