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Москва 24

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Общество

12:20

Путин поручил организовать в школах мероприятия по изучению Конституции

общество политика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность организации в школах мероприятий по изучению Конституции, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации рассмотреть совместно с администрацией президента Российской Федерации вопрос об организации работы по проведению на регулярной основе мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и изучение Конституции Российской Федерации, для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные и профессиональные образовательные программы, и представить соответствующие предложения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что участие в процессе по подготовке поправок к Конституции может стать поводом для представления к госнаградам. Представитель Кремля уточнил, что в группе были люди различных профессий.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля, в формате онлайн – до 30 июня.

В результате за изменения высказались 77,92 процента россиян, против – 21,27 процента. Явка составила 67,97 процента. 4 июля поправки вступили в силу.

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