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Общество

3 февраля, 18:36

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В Госдуме оценили предложение включить упоминание Бога в Конституцию

Новое слово в Конституции: зачем включать упоминание Бога в основной закон РФ
общество эксклюзив

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил включить упоминание Бога в Конституцию РФ. Предстоятель РПЦ напомнил, что соответствующие формулировки также есть в российском гимне. В Кремле уже прокомментировали инициативу. Разбираемся, зачем нужно вносить такие дополнения в основной закон страны.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после посвященной 11-летию его интронизации литургии призвал молиться, чтобы упоминание о Боге появилось в основном законе РФ. Его заявление процитировал в телеграм-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Если в гимне может быть "хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?
Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси

По словам предстоятеля РПЦ, общие усилия и молитвы будут содействовать тому, чтобы "такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую", присутствовала в Конституции. По мнению патриарха, это будет соответствовать убеждениям большинства россиян. "Я не говорю только о православных, я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других", – сказал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже прокомментировал соответствующую инициативу. Он пояснил, что все предложения, касающиеся поправок в Конституцию, в том числе по упоминанию Бога, рассматриваются рабочей группой.

В Кремле в данном случае вся дискуссия ведется в рамках комиссии, и она должна там вестись. Вы знаете, что состав комиссии очень широкий, там высказываются разные точки зрения, формулируются разные предложения, в том числе и это предложение будет там обсуждаться.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что положительно относится к высказанному патриархом предложению. "Это будет обсуждать рабочая группа", – сообщил он.

Поддержал инициативу предстоятеля РПЦ и член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Крупенников. Об этом он заявил в беседе с Москвой 24. Парламентарий добавил, что ничего плохого в инициативе не видит. "Наоборот, полная безыдейность – очень плохо", – подчеркнул депутат.

Я считаю, что общество должно быть духовное. И, несмотря на то что у нас государство светское, даже в гимне Российской Федерации у нас слово "Бог" присутствует. Поэтому ничего страшного, если в преамбуле появится слово "вера" и слово "Бог".
Владимир Крупенников
депутат Госдумы

Вместе с тем предложение раскритиковала партия "Коммунисты России". По словам председателя ЦК партии Максима Сурайкина, которые приводит его пресс-служба, они с уважением относятся к чувствам верующих, но выступают "решительно против присутствия религиозных символов в Конституции нашего светского государства".

"Это противоречило бы 14-й статье основного закона и противоречило бы самому укладу жизни в стране, ведь взгляды россиян в этом плане сильно разнятся", – полагает он.

Ранее Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправках в основной закон РФ. Нижняя палата парламента уже приняла его в первом чтении. Целью поправок является развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, а также усиление социальных обязательств государства.

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Соболева Илона

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