Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции

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Владимир Путин внес проект закона о поправке к Конституции РФ на рассмотрение Госдумы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, представителями главы государства при рассмотрении законопроекта будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.

Согласно проекту закона, одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков. Кроме того, президентом может быть гражданин, достигший 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет и не имеющий иностранного гражданства.

Премьер-министр страны, а также члены правительства будут назначаться главой государства после их утверждения Госдумой. Генпрокурор и его замы будут назначаться на должность и освобождаться Советом Федерации по представлению лидера страны.

Для обеспечения большей прозрачности работы силовых ведомств, правоохранительных органов, независимости органов прокуратуры в регионах назначать руководителей федеральных органов исполнительной власти, которыми руководит президент РФ, а также прокуроров регионов предлагается после консультаций с Советом Федерации.

Также к полномочиям СФ предлагается отнести прекращение по представлению президента полномочий судей Конституционного суда РФ, судей Верховного суда РФ, судей кассационных и апелляционных судов.

Предлагается также закрепить в основном законе страны регулярную индексацию пенсий в России, закрепить гарантии социальных пособий и иных социальных выплат. МРОТ, согласно поправкам, не должен быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил журналистам, что Совет Госдумы проведет внеочередное заседание для обсуждения законопроекта о поправках к Конституции РФ 21 января. Тогда будет решено, когда законопроект вынесут на первое чтение.

15 января в послании Федеральному собранию российский лидер заявил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством, и предложил россиянам проголосовать по ряду изменений. В частности, речь идет об утверждении премьера и министров парламентом страны.

Президент отметил, что он не против усиления Конституционного суда. Кроме того, Путин рекомендовал расширить роль Госсовета и губернаторов. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказал мнение о том, что на фоне повышения значения парламента нужно увеличить также роль премьера и его статус.

В России до 1 мая могут провести голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил Владимир Путин. Механизм общероссийского голосования выработает и юридически оформит рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию РФ.

В составе рабочей группы – 75 человек из разных сфер. Среди них писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин и другие.