Мутко рассказал о новом статусе Госсовета

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко полагает, что Госсовет станет частью структуры исполнительной власти, сообщает ТАСС.
"Не надо путать с Советом Федерации – он законодательный орган, это будет совет государственный в структуре исполнительной власти", – сказал он на встрече с губернаторами Ассоциации инновационных регионов России на Гайдаровском форуме.
По словам Мутко, новый статус Госсовета могут закрепить в Конституции, а входящие в его состав губернаторы могут получить возможность не только давать рекомендации, но и утверждать решения.
Ранее Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о том, что считает необходимым усилить роль губернаторов и Госсовета страны и закрепить соответствующие положения в Конституции.
Указ о создании Госсовета Путин подписал 1 сентября 2000 года. В новый орган вошли действующие руководители субъектов РФ. В 2007 году президент получил право включать в состав Госсовета бывших глав регионов.
В 2012 году в совет были введены также председатели Совета Федерации и Госдумы, полномочные представители президента в федеральных округах и руководители думских фракций.
Во время послания Федеральному собранию Путин предложил внести изменения в Конституцию. Он обратил внимание, что они должны прямо гарантировать приоритет Конституции в российском правовом пространстве.
Президент также высказался за то, чтобы доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера и всего правительства. Глава государства будет не вправе их отклонить.
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