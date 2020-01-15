Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ

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Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию РФ. Об этом он заявил во время ежегодного обращения к Федеральному собранию.

При этом президент подчеркнул, что не видит необходимости в принятии нового документа. "Сегодня ряд политических, общественных объединений ставит вопрос о принятии новой Конституции. Считаю, что такой необходимости нет. Потенциал основного закона 1993 года не исчерпан", – подчеркнул он.

По его словам, изменения в основной закон РФ должны прямо гарантировать приоритет Конституции в российском правовом пространстве. Российский лидер подчеркнул, что международные акты должны действовать только в той части, которая не противоречит законам страны.

Глава государства считает необходимым вынести на общественное обсуждение ряд поправок в Конституцию.

"Высказывания на тему изменения Конституции уже прозвучали, и полагаю возможным обозначить здесь и свою позицию – вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые я считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие," – сказал Путин.

В частности, президент предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Занимающие в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов, по мнению президента, не должны иметь иностранного гражданства и вида на жительство.

Путин предложил закрепить в основном законе РФ регулярную индексацию пенсий и норму о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

Также он считает важным закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти. Путин предложил поправки, по которым президент РФ не сможет отклонить утвержденный парламентом состав кабмина.

Он заявил, что Россия должна оставаться сильной президентской республикой, а за главой государства должно оставаться право освобождать от должности премьера и его замов. Кроме того, глава государства должен сохранить за собой управление армией и правоохранительными органами.

Глава государства считает, что руководители силовых ведомств должны назначаться президентом РФ по согласованию с Советом Федерации. Роль Конституционного суда РФ надо усилить, считает он, а также наделить правом по запросу президента проверять конституционность законопроектов и других документов.

Путин заявил, что надо обеспечить сменяемость и обновление власти в России. По его словам, незыблемы лишь интересы народа.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас допустил возможность изменения Конституции РФ.