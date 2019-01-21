Володин призвал расширить контрольные полномочия парламента в Конституции

Нынешняя Конституция РФ лишена должного баланса ветвей власти, поэтому стоит расширить контрольные полномочия парламента. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.
Спикер подчеркнул, что говорит про полномочия Федерального собрания, касающиеся вопросов парламентского контроля правоприменения. По словам Володина, это позволило бы устранить недостатки основного свода законов государства, связанных с креном в пользу исполнительной ветви власти.
Политик пояснил, что проанализировал работу всех ступеней власти за время работы на посту председателя нижней палаты парламента.
"Именно парламент обязан реализовывать запрос граждан на соблюдение и максимально полную реализацию их конституционных прав, обеспечивать представительство соответствующих интересов граждан, а также парламентский контроль", – подчеркнул Володин.
В конце декабря 2018 года Володин предложил проанализировать Конституцию РФ на соответствие требованиям времени. Он убежден, что нужно оценить, насколько положения свода законов эффективны и не утратили своей сущности.
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