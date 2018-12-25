Конституцию РФ предложили проанализировать на соответствие требованиям времени

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Конституцию России предложили проанализировать на соответствие требованиям времени. С соответствующей инициативой выступил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Госдумы и Совета Федерации.

"В обществе практически каждый раз возникают вопросы, когда мы подходим к памятной дате и обсуждаем вопросы, связанные с нормами и положениями Конституции: насколько они эффективны и насколько сегодня они не утратили своей сущности", – сказал он, передает "Интерфакс".

Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием и вступила в силу 25 декабря 1993 года. Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России, государственное устройство, образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина. По данным ВЦИОМ, более половины россиян считают Конституцию документом полностью или скорее отвечающим нуждам страны и народа.