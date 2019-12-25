В Совете Федерации допустили изменения Конституции РФ

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас допустил возможность изменения Конституции РФ.

На пресс-конференции, посвященной итогам деятельности комитета за осеннюю сессию, он напомнил, что первую, вторую и девятую главы менять нельзя. Если появятся конкретные предложения по главам с третьей по восьмую, то будет необходимо широкое общественное обсуждение, добавил Клишас.

"[Нужно будет] понять, есть ли общественный запрос на такое изменение, и потом уже принимать решение", – цитирует сенатора Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что Конституция должна отвечать запросам общества. "Самое плохое, что может произойти с Конституцией, – это когда ее воспринимают как памятник, который нельзя трогать", – заключил председатель Совфеда.

Владимир Путин тоже допустил небольшие изменения Конституции, необходимые для создания единой системы публичной власти. Глава государства добавил, что интересы и права муниципальных образований ущемляться при этом не должны.

На своей пресс-конференции президент выступил против принятия новой Конституции. В то же время он сказал, что понимает логику дискуссий по расширению прав парламента.

Российский лидер, кроме того, заявил, что можно отменить оговорку "подряд" в отношении двух сроков избрания президента. В то же время он призвал не спешить с изменениями.