Путин выступил против новой Конституции

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Владимир Путин заявил, что выступает против принятия новой Конституции, но понимает логику дискуссий по расширению прав парламента. Об этом он сообщил на ежегодной пресс-конференции.

"Я все-таки считаю, что принимать новую Конституцию нам не следует. Особенно в связи с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены и которые нам нужно еще целиком и полностью реализовать", – сказал президент.

Путин добавил, что можно отменить оговорку "подряд" в отношении двух сроков избрания президента.

"Вот у нас два срока подряд, ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности, и его конституционное право вернуться на должность президента, потому что это было уже не два срока подряд", – напомнил он.

В июле спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в "Парламентской газете" статью "Живая Конституция развития". В ней спикер нижней палаты парламента допустил точечные конституционные новации для баланса ветвей власти.

Ранее в Совфеде оценили идею Володина о консультациях по составу правительства. Председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что для участия Госдумы в таких консультациях изменения в Конституцию не нужны.

В январе 2019 года Володин также предлагал расширить контрольные полномочия парламента в Конституции. По его мнению, это позволило бы устранить недостатки основного свода законов государства, связанные с креном в пользу исполнительной ветви власти.