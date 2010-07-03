В Госдуме прокомментировали концепцию нового КоАП

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

"Пока систематизации нет, это концептуальный подход и общие черты будущей работы над КоАП. Данная попытка переработки Кодекса административных правонарушений уже вторая, но займет очень много времени. Тем не менее, совершенно правильно замечено, что требуется систематизация Кодекса", – цитирует слова депутата RT.

Лысаков добавил, что на данный момент речь идет только "о концептуальном подходе, который имеет место со стороны правительства".

Ранее была опубликована концепция нового Кодекса об административных правонарушениях. Согласно документу, в новом Кодексе станет меньше видов административных правонарушений, а также должны измениться подходы к назначению наказаний.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев заявлял, что нынешний Кодекс об административных правонарушениях стал почти неприменимым. Он связал это с большим числом норм и поправок. Предприниматели зачастую не успевают фиксировать, что они нарушили в очередной раз, пояснил Медведев. Он подчеркнул, что новый КоАП будет компактным, четким и логичным.

В марте премьер-министр поручал Минюсту и Минэкономразвития подготовить новую концепцию КоАП до 1 июня. В апреле он распорядился создать межведомственную рабочую группу по подготовке. Ее главой назначили вице-премьера, руководителя аппарата правительства РФ Константина Чуйченко.

