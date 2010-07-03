Медведев распорядился создать рабочую группу по подготовке нового КоАП

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Дмитрий Медведев распорядился создать межведомственную рабочую группу по подготовке нового Кодекса об административных нарушениях (КоАП). Документ опубликован на портале правовой информации.

Руководителем рабочей группы назначен вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко.

Ранее Медведев заявил, что фундаментальные изменения в Конституцию РФ не нужны. По словам премьера, Конституция – "инструмент, которые рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны".