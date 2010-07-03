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18:22

Медведев не счел нужным вносить изменения в Конституцию РФ

власть

18:22

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Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Дмитрий Медведев прокомментировал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина скорректировать Конституцию РФ, отметив, что фундаментальные изменения не нужны, сообщает "Интерфакс".

"Хочу подчеркнуть, что никакие корректировки, или фундаментальные изменения в действующую Конституцию, о чем я говорил в статье, посвященной 25-летию Конституции, не нужны", – отметил премьер-министр.

По словам Медведева, Конституция – "инструмент, которые рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны".

Глава кабмина добавил заметил, что "общество и политическая система развиваются и это может вызвать вопросы о донастройке функционирования отдельных институтов власти".

Медведев напомнил, что по его инициативе в 2008 году были внесены изменения в Конституцию, которые касались увеличения сроков полномочий президента и парламента.

Ранее Володин предложил внести поправки в Конституцию, которые позволят нижней палате парламента принимать участие в консультациях при назначении членов правительства.

власть

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