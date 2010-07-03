Володин предложил допустить Госдуму к формированию кабмина

В Конституцию РФ нужно внести поправки, чтобы депутаты смогли участвовать в формировании правительства страны. Такую идею предложил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает сайт Госдумы.
Володин полагает, что участие парламентариев в консультациях при назначении министров было бы правильным. По его словам, можно проводить соответствующие процедуры.
Пока Госдума участвует в формировании кабмина, только когда дает президенту согласие на назначение председателя правительства.
Если полномочия нижней палаты парламента расширить, это, по мнению Володина, будет соответствовать принципам должного баланса властей и обеспечит более высокий уровень ответственности в работе членов правительства.
Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в Кремле пока не ознакомились с предложением спикера Госдумы, передает ТАСС.
В январе Володин предлагал расширить контрольные полномочия парламента в Конституции. По его мнению, это позволило бы устранить недостатки основного свода законов государства, связанные с креном в пользу исполнительной ветви власти.
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