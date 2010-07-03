Концепцию нового КоАП РФ подготовят до 1 июня

Минюст и Минэкономразвития России должны подготовить новую концепция Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) до 1 июня. Соответствующее поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В документе, опубликованном на сайте правительства РФ, указывается, что цель создания новой концепции – актуализация и систематизация правового регулирования в области административной ответственности.

22 марта Медведев поручил Минюсту, Минфину и Российскому экономическому центру подготовить поправки, связанные с отменой статьи за нарушения валютного законодательства.

Так глава правительства отреагировал на просьбу участников Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, "Опоры России" и "Деловой России", просивших об отмене статьи.