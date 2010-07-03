Названо время вступления в силу ипотечных каникул

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Закон об ипотечных каникулах, который дает отсрочку от выплат для людей, попавших в непростую жизненную ситуацию, планируют принять в весеннюю сессию, заявил глава бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин.

"Закон об ипотечных каникулах будет принят и вступит в силу уже в весеннюю сессию. Закон актуален и важен, об этом свидетельствует и то, что президент РФ дважды в течение месяца инициировал по нему свои предложения", – приводит слова парламентария РИА Новости.

Он отметил, что в Совфеде быстро отреагировали на идею об ипотечных каникулах.

Законопроект подготовили на основе поручений Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию. Президент отметил необходимость изменений, которые позволят попавшим в трудную ситуацию гражданам взять "ипотечные каникулы".

Поправки предполагают, что люди, попавшие в непростую жизненную ситуацию, получат "передышку". Авторы документа предусмотрели возможность отсрочки погашения суммы основного долга и уплаты процентов по ипотеке. В этот период кредиторы не смогут взыскать с них задолженность.

Помимо этого, лишившимся работы заемщикам разрешат обратиться к кредитору с требованием "льготного периода" до шести месяцев.

Вторая инициатива – распространить эту норму на уже взятые кредиты. Рябухин отметил, что ко второму чтению подготовят соответствующую поправку.

Ранее в четверг Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона.

В пояснительной записке к документу говорится, что эти меры защитят имущественные интересы граждан, чьи условия жизни изменились после оформления ипотеки.