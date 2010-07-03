Законопроект об ипотечных каникулах прошел первое чтение

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона об ипотечных каникулах. Документ внесли члены обеих палат парламента во главе с их спикерами Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Законопроект подготовили на основе поручений Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию. Президент отметил необходимость изменений, которые позволят попавшим в трудную ситуацию гражданам взять "ипотечные каникулы".

Авторы документа предусмотрели возможность отсрочки погашения суммы основного долга и уплаты процентов по ипотеке. В этот период кредиторы не смогут взыскать с них задолженность.

Помимо этого, лишившимся работы заемщикам разрешат обратиться к кредитору с требованием "льготного периода" до шести месяцев. В этот срок банки должны будут либо приостановить выплаты, либо уменьшить их. Воспользоваться такой возможностью заемщик сможет один раз в рамках одного кредита.

Когда "ипотечные каникулы" закончатся, платежи вновь станут прежними. А те деньги, что не были уплачены в льготный период, заемщик сможет отдать в срок, необходимый для их уплаты.

В пояснительной записке сказано, то эти меры защитят имущественные интересы граждан, чьи условия жизни изменились после оформления ипотеки. Например, на льготу могут рассчитывать люди, получившие инвалидность или потерявшие кормильца. С учетом поправки, предложенной главой государства, отсрочить платежи смогут и те россияне, которые заключили договор до вступления закона в силу.

