Ипотечные каникулы могут распространить на все ранее выданные кредиты

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Действие законопроекта об ипотечных каникулах планируют распространить на все кредиты, которые выдали россиянам до принятия и вступления в силу данного закона, заявил первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников.

По его словам, принять законопроект депутаты нижней палаты парламента планируют 21 марта.

"Хочу обратить ваше внимание на следующий факт, который обсуждался сейчас на совете: ипотечные кредитные каникулы будут распространяться и на все ранее выданные кредиты", – приводит слова Мельникова Агентство "Москва".

Документ устанавливает шестимесячный льготный период, когда оказавшимся в трудной жизненной ситуации заемщикам либо приостановят выплаты по ипотеке, либо уменьшат их размер. Таким правом смогут воспользоваться граждане, потерявшие работу и получившие инвалидность I и II группы.