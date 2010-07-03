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13:15

Законопроект об ипотечных каникулах внесен в Госдуму

власть экономика

13:15

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли на рассмотрение Государственной думы законопроект об ипотечных каникулах, сообщает Агентство "Москва".

По словам Володина, проект закона предлагает установить льготный период сроком до шести месяцев. На это время тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, позволят приостановить выплаты или уменьшить их размер.

Такую возможность смогут получить граждане, потерявшие работу, получившие инвалидность I и II группы или потерявшие кормильца. Также каникулы станут возможными в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем 30%.

По мнению авторов законопроекта, его принятие окажет реальную помощью всем людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

20 февраля в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что считает возможным ввести ипотечные каникулы, не навредив при этом финансовым организациям. Президент предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, временно лишившихся дохода.

Также глава государства поручил правительству и ЦБ двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем до 8%. Он предложил установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на срок кредита. Семьям, где родился третий и последующий ребенок, предлагается компенсировать по ипотеке 450 тысяч рублей.

власть экономика

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