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Депутаты предложили ввести ипотечные каникулы для обманутых дольщиков. Об этом сообщил руководитель рабочей группы президиума генерального совета "Единой России" по защите прав дольщиков Александр Якубовский.

"Идея о введении ипотечных каникул ранее обсуждалась на площадке нашей рабочей группы с привлечением заинтересованных в этом дольщиков. В результате нам стало ясно, что вопрос о введении ипотечных каникул следует рассматривать комплексно", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Якубовский отметил, что любые инициативы, связанные с поддержкой дольщиков, найдут поддержку в широких слоях общества и создадут дополнительные ориентиры для работы институтов государственной власти.

20 февраля в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что считает возможным ввести ипотечные каникулы, не навредив при этом финансовым организациям. Президент предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, временно лишившихся дохода.

Также глава государства поручил правительству и ЦБ двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем до 8%. Также он предложил установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на срок кредита. Семьям, где родился третий и последующий ребенок, предлагается компенсировать по ипотеке 450 тысяч рублей.