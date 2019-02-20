Путин счел возможными ипотечные каникулы без вреда финорганизациям

Путин счел возможными ипотечные каникулы без вреда финорганизация

Владимир Путин считает, что можно ввести ипотечные каникулы, не навредив при этом финансовым организациям. Об этом российский лидер заявил, выступая с посланием Федеральному собранию.

Президент предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, временно лишившихся дохода. "Загонять человека в тупик нельзя, нужны законодательные гарантии. Необходима отсрочка платежа для граждан, которые по каким-то причинам не могут платить ипотеку", – отметил Путин.

Ранее глава государства поручил правительству и ЦБ двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем до 8%. Также он предложил установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на срок кредита. Семьям, где родился третий и последующий ребенок, предлагается компенсировать по ипотеке 450 тысяч рублей.

Основные цитаты президента из послания к Федеральному собранию – в онлайн-трансляции портала Москва 24.