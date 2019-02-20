Интересные факты о посланиях президентов Федеральному Собранию в России

20 февраля 2019 года состоится очередное послание Владимира Путина Федеральному Собранию РФ. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени, а выступит перед парламентом президент на этот раз в Гостином дворе. Портал Москва 24 подготовил несколько интересных фактов о посланиях глав государства российскому парламенту разных лет.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ходе публичного обращения к обеим палатам Федерального Собрания Российской Федерации президент определяет основные направления внутренней и внешней политики государства, а также оценивает текущее положение дел в стране и сообщает о наиболее важных решениях, принятых им в качестве главы государства.

В среднем количество зрителей составляет около одной тысячи человек. Слушателями являются члены обеих палат парламента – Государственной думы и Совета Федерации. Кроме того, в качестве зрителей в зале могут присутствовать и члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генеральный прокурор, председатель Центризбиркома, глава Счетной палаты, члены Государственного совета и Общественной палаты, главы основных конфессий, руководители регионов и городов федерального значения, а также некоторые другие высокопоставленные лица и журналисты.

Чаще всего содержание послания президента держится втайне вплоть до его оглашения. Исключением стал 2010 год, когда действующий президент РФ Дмитрий Медведев опубликовал основные положения предстоящей речи для всеобщего обсуждения.

Первым с посланием парламенту выступил Борис Ельцин 24 февраля 1994 года. Обращение было посвящено укреплению государства. Кстати, обязанность президента выступать перед Федеральным Собранием предусмотрена Конституцией РФ, а точнее, пунктом "е" статьи 84 документа. А всего первый президент выступал перед парламентом шесть раз.

Первое послание Федеральному Собранию от Владимира Путина в статусе избранного президента состоялось 8 июля 2000 года.

Всего действующий глава государства выступал перед парламентом 14 раз. Предстоящая встреча – 15-я по счету.

Во времена Ельцина встреча закономерно проходила в начале года – в феврале. И лишь дважды президент нарушал традицию – послание оглашалось в марте.

Фото: ТАСС/Александр Сенцов и Александр Чумичев

Владимир Путин начал собственную традицию. Не считая первого послания, которое состоялось в июле, президент в первые два срока правления проводил встречу весной – четыре раза в апреле, три раза – в мае. Дмитрий Медведев в качестве главы государства перенес мероприятие на осень: три раза он огласил послание Федеральному Собранию в ноябре, а один раз – в декабре.

Вернувшись на пост главы государства, Путин также обращался к парламенту в уходящем году. Президент встречался с Федеральным Собранием в декабре за исключением одного раза: после выборов 2018 мероприятие состоялось 1 марта.

С 1994 года послания парламенту традиционно оглашались в Мраморном зале 14-го корпуса Московского Кремля. В 2008 году место поменяли из-за недостаточной вместимости, и главы государств выступали в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. А в 2018 году президент впервые обратился к парламенту в Манеже. Нынешний год также нетрадиционный – встреча Путина и Федерального Собрания состоится в Гостином дворе.

За всю историю Российской Федерации президент не выступил с посланием Федеральному Собранию только один раз – в 2017 году.

Послание Федеральному Собранию в 2008 году от Дмитрия Медведева, только занявшего свой пост, можно считать ключевым для его преемников. Тогда действующий президент России предложил увеличить срок полномочий главы государства до шести лет. Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному вскоре после обращения, гражданам страны более всего запомнилась именно эта идея в речи президента.

Фото: ТАСС/Владимир Родионов

В 2018 году послания президента парламенту вышли на новый уровень. Тогда речь президента впервые в истории сопровождалась инфографикой и видеороликами на экранах.

Также в 2018 году Владимир Путин установил рекорд. Его послание Федеральному Собранию длилось 1 час 55 минут. Выступление прерывалось аплодисментами почти 60 раз. Президент побил свой собственный рекорд 2012 года, когда говорил 1 час 21 минуту. Рекорд третьего по счету президента России Дмитрия Медведева был установлен в 2009 году – он обращался с посланием к парламенту в течение 1 часа 40 минут. А вот самое короткое по времени обращение к Федеральному Собранию было у Владимира Путина в 2004 и в 2005 годах – всего 48 минут.

Однако Дмитрию Медведеву принадлежит рекорд как обладателю самого объемного послания для парламента – девять тысяч 485 слов. А самый короткий текст был у Владимира Путина в 2000 году – пять тысяч 146 слов.

Впервые список поручений после послания президента Федеральному Собранию был опубликован в 2005 году и содержал 15 позиций. Самый длинный список, состоящий из 57 пунктов, был оглашен в 2013 году Владимиром Путиным. Наименьшее количество поручений было отдано Дмитрием Медведевым в 2008 году – всего семь.

Самое популярное слово во время послания президента Федеральному Собранию – "государство", а также все его производные. Чаще всего оно произносилось Владимиром Путиным в 2000 году – 97 раз. А реже всего про это слово президент вспоминал в 2016 году – всего восемь раз. Однако ежегодно в каждом послании есть свои ключевые слова.