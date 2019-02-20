Президент поручил снижать ставку по ипотеке

Фото: телеканал Москва 24

Владимир Путин поручил правительству и ЦБ двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем до 8%. Об этом президент сообщил, выступая с посланием Федеральному собранию.

Также глава государства предложил установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на срок кредита. Семьям, где родился третий и последующий ребенок, предлагается компенсировать по ипотеке 450 тысяч рублей.

Ранее банки попросили Минфин улучшить условия льготной ипотеки для семей с детьми. "Детскую ипотеку" хотят распространить не только на новостройки, но и на вторичное жилье, а также снизить первоначальный взнос по таким займам. Сейчас он составляет 20%, но может быть уменьшен до 15.

В ЦБ сообщили, что за 2018 год банки выдали россиянам ипотечных кредитов на общую сумму 3,013 триллиона рублей. Регулятор предложил предоставлять ипотечные каникулы для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которая привела ко временной нетрудоспособности. Речь идет о тех людях, у кого сумма ежемесячного платежа по ипотеке превышает половину всех доходов в семье.

Основные цитаты президента из послания к Федеральному собранию – в онлайн-трансляции портала Москва 24.