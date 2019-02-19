Банкиры хотят расширить программу льготной ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Банки просят Минфин улучшить условия льготной ипотеки для семей с детьми, сообщает газета "Известия".

"Детскую ипотеку" хотят распространить не только на новостройки, но и на вторичное жилье, а также снизить первоначальный взнос по таким займам.

"Детская ипотека" игнорирует большой сегмент рынка, популярный среди граждан, объяснил руководитель аналитического центра компании "Русипотека" Сергей Гордейко. Кроме того, для родителей с двумя, тремя и более детьми не всегда удобно ждать новостройку и заниматься ремонтом, полагает он.

Однако стоимость квартир и ставки по жилищному кредиту на вторичном рынке выше, чем на первичном, указал директор департамента развития сети Росгосстрах Банка Степан Сорокин. Реализация "детской ипотеки" в этом случае потребует дополнительных расходов для государства и заемщиков, или же ухудшения ее условий.

Банки предлагают также снизить и первоначальный взнос на жилье для семей в рамках этого сегмента кредитования. Сейчас он составляет 20 процентов, но может быть уменьшен до 15, полагает директор дирекции ипотечного кредитования банка ТКБ Вадим Пахаленко.

Сразу несколько крупных банков обратились в Минфин с предложениями сделать льготную ипотеку для семей с детьми более доступной. Абсолют Банк направил письма в Минфин и Минстрой, ВТБ поддерживает инициативу распространить госсубсидирование на готовые объекты и участвует в ее обсуждении. Идею поддержали в "Райффайзенбанке".

В ЦБ ранее сообщили, что за 2018 год банки выдали россиянам ипотечных кредитов на общую сумму 3,013 триллиона рублей. Регулятор предложил предоставлять ипотечные каникулы для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которая привела ко временной нетрудоспособности. Речь идет о тех людях, у кого сумма ежемесячного платежа по ипотеке превышает половину всех доходов в семье.