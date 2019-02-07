В 2018 году россияне набрали ипотечных кредитов на 3 трлн рублей

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За 2018 год банки выдали россиянам ипотечных кредитов на общую сумму 3,013 триллиона рублей, сообщает ТАСС.

Согласно материалам ЦБ, общая сумма выданных кредитов в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Совокупная задолженность физических лиц по ипотеке на январь 2019 года достигла 6,37 триллиона рублей.

По словам специалистов, ипотечный портфель российских банков за 2018 год вырос на 23,5%. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях по состоянию на 1 января 2019 года составила 9,56% годовых.

Ранее регулятор выступил с идеей предоставления ипотечных каникул для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которая привела ко временной нетрудоспособности. Речь идет о тех людях, у кого сумма ежемесячного платежа по ипотеке превышает половину всех доходов в семье.

Отмечается, что заемщик сам сможет решить, приостановить ли выплату совсем или же снизить на время отсрочки сумму платежей.