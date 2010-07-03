Госдума рассмотрит законопроект об ипотечных каникулах в марте

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об ипотечных каникулах в марте, сообщил журналистам первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.
Он уточнил, что законопроект, который Владимир Путин упомянул в своем послании, направлен в рассылку до 18 марта, то есть уже в этом месяце его рассмотрят в первом чтении.
Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли законопроект в Государственную думу. По словам Володина, проект закона предлагает установить льготный период сроком до шести месяцев. На это время тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, позволят приостановить выплаты или уменьшить их размер.
Такую возможность смогут получить граждане, потерявшие работу, получившие инвалидность I и II группы или потерявшие кормильца. Также каникулы станут возможными в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем 30%.
20 февраля в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что считает возможным ввести ипотечные каникулы, не навредив при этом финансовым организациям. Президент предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, временно лишившихся дохода.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.