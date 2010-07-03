Госдума рассмотрит законопроект об ипотечных каникулах в марте

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Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об ипотечных каникулах в марте, сообщил журналистам первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

Он уточнил, что законопроект, который Владимир Путин упомянул в своем послании, направлен в рассылку до 18 марта, то есть уже в этом месяце его рассмотрят в первом чтении.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли законопроект в Государственную думу. По словам Володина, проект закона предлагает установить льготный период сроком до шести месяцев. На это время тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, позволят приостановить выплаты или уменьшить их размер.

Такую возможность смогут получить граждане, потерявшие работу, получившие инвалидность I и II группы или потерявшие кормильца. Также каникулы станут возможными в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем 30%.

20 февраля в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что считает возможным ввести ипотечные каникулы, не навредив при этом финансовым организациям. Президент предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, временно лишившихся дохода.