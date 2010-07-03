Жириновский предложил ввести каникулы на платежи по ЖКХ

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Ввести ипотечные каникулы в сфере ЖКХ предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает Агентство "Москва".

Политик привел данные Федеральной антимонопольной службы, согласно которым граждане вдвое переплачивают за услуги ЖКХ.

"Надо освободить людей от уплаты всех услуг ЖКХ до конца года, чтобы была компенсация тех денег, которые они переплатили за последние 10, 15, 20 лет", – заявил лидер партии, напомнив, что он – соавтор законопроекта об ипотечных каникулах.

По словам Жириновского, за рубежом заемщику, который не может платить по любым кредитным договорам, продлевают срок на полгода. "У нас скорее репрессия, задушить, задавить человека, забрать жилье", – добавил политик.

Законопроект об ипотечных каникулах в Госдуму внесли спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Документом предлагается установить льготный период сроком до шести месяцев, когда тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, предоставят возможность приостановить выплаты либо уменьшить их размер.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что большинство россиян в два раза переплачивают за коммунальные услуги. Он подчеркнул, что тариф на воду в соседних регионах может отличатся в 54 раза.