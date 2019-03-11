ФАС возмутилась тарифами ЖКХ

Большинство россиян в два раза переплачивают за коммунальные услуги. Об этом в беседе с НТВ заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
Он отметил, что в двух соседних регионах тариф на воду может отличаться в 54 раза. По словам Артемьева, столь большая разница объясняется тем, что местные власти используют личные связи для продавливания завышенных тарифов.
"И, как правило, дальше, когда мы начинаем выяснять, там работает сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высокопоставленного чиновника, который это все пробил через соответствующую региональную энергетическую комиссию и так далее", – указал Артемьев.
Он подчеркнул, что данную проблему невозможно решить с помощью одних правительственных актов. По его мнению, необходимо принять закон об основах тарифного регулирования.
Ранее сообщалось, что впервые в Москве утвердили тарифы на отопление, водоснабжение и водоотведение сразу на пять лет. Тем не менее плату за отопление и горячую воду будут индексировать 1 июля.
Исключением станет только 2019 год – тарифы обновят дважды. С 1 января они уже поднялись почти на два процента, а с июля вырастут еще на четыре.
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