Сам себе хозяин: от каких платежей за ЖКХ можно отказаться

Услуги ЖКХ, от оплаты которых россияне могут отказаться, перечислила исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.
По ее словам, собственник жилья имеет право отказаться от оплаты воды и электроэнергии, если он на самом деле проживает по другому адресу. Чтобы не платить за эти услуги, ему нужно направить заявление на имя организации, которая выставляет счет за ЖКУ, а также поставить приборы учета.
Тем не менее, как напомнила Разворотнева, даже в этом случае хозяин квартиры обязан вносить плату за отопление и общедомовые нужды. "Потому что даже дом, в котором большинство собственников не живет, все равно должен отапливаться", – пояснила она в интервью "Российской газете".
В конце декабря 2018 года СМИ сообщили, что тарифы на тепло, водоснабжение и водоотведение могут вырасти из-за электроэнергии. Это произойдет, если потребителей обяжут оплачивать неиспользуемый резерв электросетевой мощности. Уточнялось, что на введении оплаты настаивает Минэнерго, тогда как Минстрой, наоборот, выступает против. По прогнозам Минстроя, такая инициатива может привести к росту тарифов ЖКХ или сокращению средств на ремонтные работы.
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