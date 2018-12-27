Тарифы на воду и тепло могут вырасти из-за электроэнергии – СМИ

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В России могут вырасти тарифы на тепло, водоснабжение и водоотведение. Это произойдет, если потребителей обяжут оплачивать неиспользуемый резерв электросетевой мощности, сообщает "Коммерсант".

На введении оплаты настаивает Минэнерго. Против выступает Минстрой, который считает, что эта инициатива увеличит затраты на электроэнергию котельных и водоканалов и в конечном итоге приведет к росту тарифов ЖКХ или сокращению средств на ремонтные работы. Минстрой попросил вице-премьера Дмитрия Козака привлечь министерство к обсуждению темы.

Минэнерго предлагает вводить дополнительную плату для потребителей категории "свыше 670 кВт", не использующих всю сетевую мощность, поскольку сетям приходится держать лишнее оборудование, хотя им оплачивают реальный объем потребления. Минстрой считает, что завышение резерва не связано с неэффективностью организации – они не могут отказаться от резерва, потому что это может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям.

Частичную оплату "лишней" мощности планируется ввести с 2020 года – она составит 10%. Полная оплата резерва будет взиматься к 2024 году.

Эксперты считают, что больше всего изменения затронут водоканалы, затраты которых на электроэнергию составляют 25%. В этом случае тарифы ЖКХ для потребителей вырастут на 3-5%.

С 1 января стоимость холодной и горячей воды, водоотведения и отопления в Москве повысится на 1,7 процента. Следующее изменение тарифов пройдет 1 июля. Обычно тарифы менялись один раз в год с 1 июля, однако из-за повышения НДС их поднимут дважды в 2019 году.