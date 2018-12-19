Тарифы на воду и отопление в Москве изменятся с 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Стоимость холодной и горячей воды, водоотведения и отопления в Москве повысится на 1,7 процента с 1 января. В следующий раз тарифы изменятся 1 июля, сообщает "Интерфакс".

Обычно тарифы корректировали с 1 июля, однако из-за повышения НДС с 18 до 20 процентов тарифы в 2019 году поднимут дважды. Дальнейшее же повышение ожидается только с 1 июля 2020 года.

С 1 января 2019 года в пределах "старой" Москвы на 1,7 процента вырастет стоимость холодной воды (до 38,7 рубля за кубометр), водоотведения (27,47 рубля за кубометр), горячей воды (191,72 рубля за кубометр), отопления (2318,59 рубля за Гкал).

С 1 июля 2019 года холодная вода подорожает еще на 4,6 процента (40,48 рубля за кубометр), водоотведения – на 3,9 процента (29,57 рубля), горячая вода – на 3,4 процента (198,19 рубля), отопление – на 3 процента (2389,72 рубля за Гкал). Корректировка тарифов коснется также жителей ТиНАО.

С 1 января 2019 года поднимется и стоимость жилищных услуг для москвичей. Тариф за содержание жилого помещения вырастет в среднем на 1,9 рубля. Рост взноса на капремонт составит 1,19 рубля. Льготный найм жилого помещения подорожает на 35 копеек. Стоимость фактического найма жилого помещения увеличится на 2,11 рубля, коммерческого найма – на 1,38 рубля, найма в жилфонде, относящемся к бездотационным домам, – на 2,82 рубля.

Кроме того, подорожает проезд в электричках в пределах Москвы. С 1 января цена билета поднимется до 36 рублей. Проезд одной зоны в межсубъектном сообщении по территории Подмосковья будет стоить 23 рубля.