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Еврокомиссия считает дезинформацией и искажением реальности заявления о том, что Евросоюз желает победы Украине на поле боя, несмотря на то что ранее эту фразу написал глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель. Такое заявление сделал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, пишет ТАСС.

"Европейский союз не на поле боя. Это Россия хочет победы на поле боя. Спрашивать нас об этом, извините меня, это означает игнорировать все, что мы говорили по этой теме раньше", – добавил глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.

По его словам, этот вопрос является некорректным, так как ЕС – это "организация, основанная на философии мира".

Боррель стал одним из первых европейских чиновников, который заявил, что украинский конфликт должен быть выигран на поле боя. Впервые он написал об этом 9 апреля 2022 года. Тогда же он подтвердил стремление ЕС урегулировать противостояние силовым путем.

Позднее, 10 мая 2024 года, подобную мысль повторил президент Финляндии Александер Стубб. Затем исполняющий обязанности главы МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва готова к тому, что западные страны хотят решить украинский конфликт на поле боя.

