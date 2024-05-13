Число пострадавших при ударе ВСУ в Краснодоне увеличилось до шести

Фото: телеграм-канал "Леонид Пасечник"

Количество пострадавших в результате ракетного удара украинских военных по промзоне Краснодона в ЛНР увеличилось до шести. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Также он уточнил, что трое человек погибли в результате этого происшествия.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ ударили по промышленной зоне Краснодона, где находятся промышленные склады с лакокрасочными изделиями и продуктами питания. В связи с этим изначально сообщалось о четырех пострадавших.

По словам Пасечника, в результате обстрела промзоны образовался сильный пожар. В тушении пожара помогали военные. Параллельно принимаются меры по эвакуации сотрудников промышленных предприятий, подчеркнул глава ЛНР.

Минтранс ЛНР уведомил, что автовокзалы и автостанции республики работают в штатном режиме. При этом в Минобразования ЛНР добавили, что все образовательные организации Краснодона и соседнего Молодогвардейска, включая детсады, будут работать дистанционно с 14 мая.

