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11 мая, 13:42

Происшествия

Число погибших при обстреле в ЛНР достигло четырех

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по ЛНР"

Количество погибших в результате обстрела со стороны ВСУ нефтебазы в Ровеньках ЛНР увеличилось до четырех. Об этом сообщает глава Минздрава республики Наталия Пащенко на видео в телеграм-канале правительства ЛНР.

По ее словам, число погибших увеличилось, так как в ночь на 11 мая скончался еще один пострадавший. На данный момент, как она утверждает, 11 человек числятся пострадавшими, из которых двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

Кроме того, 42 жилых дома и 13 гаражей оказались повреждены в результате обстрела.

"Из-за обстрела произошло возгорание нефтебазы, повреждено двухэтажное здание, пострадали резервуары с емкостями - с дизтопливом", – рассказал на видео, опубликованном в телеграм-канале, глава города Андрей Рубанцов.

Вечером 10 мая украинские военные обстреляли нефтебазу в Ровеньках, где впоследствии произошел пожар. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ нанесли удар с помощью американских снарядов ATACMS с кассетными боеприпасами. Изначально сообщалось о трех погибших и еще восьми пострадавших.

Возгорание спустя время удалось потушить. Следственный комитет России заявил, что займется расследованием обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки.

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