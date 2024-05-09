Возгорание на нефтебазе под Анапой полностью ликвидировали

Фото: телеграм-канал SHOT

Пожар на нефтебазе в селе Юровка под Анапой, который произошел в результате атаки украинских беспилотников, полностью потушили. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального оперштаба.

По данным ведомства, возгорание ликвидировали в 11:08 по местному времени.

ВСУ ночью 9 мая пытались атаковать нефтебазу в селе Юровка под Анапой с помощью БПЛА, несколько из них упали на территорию объекта, вызвав пожар. По данным ЕДДС Анапы, около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы.

Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. В результате возгорания никто не пострадал. В ликвидации были задействованы 62 человека и 20 единиц техники.

Ранее, вечером 7 мая, ВСУ обстреляли нефтебазу, расположенную в черте Луганска. Глава ЛНР Пасечник тогда сообщал, что после обстрела на ней возник пожар, пять человек пострадали.

Удар по нефтебазе, предположительно, был нанесен ракетами ATACMS. В результате были повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены.

