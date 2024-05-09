Несколько резервуаров на нефтебазе под Анапой повреждены из-за атаки украинских БПЛА

Фото: телеграм-канал Mash

ВСУ ночью пытались атаковать нефтебазу в селе Юровка под Анапой с помощью БПЛА, несколько из них упали на территорию объекта, вызвав пожар. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале.

"В четверг ночью преступный киевский режим совершил попытку атаки гражданского объекта – нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью беспилотных летательных аппаратов. По данным ЕДДС Анапы, около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы", – указано в сообщении.

Из-за падения беспилотников были повреждены несколько резервуаров и начался пожар. На место происшествия прибыли специальные службы – огонь ликвидируют 62 человека и 20 единиц техники.

Мэр Анапы Василий Швец лично прибыл на место происшествия и курирует ликвидацию ЧС. Согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее, вечером 7 мая, ВСУ обстреляли нефтебазу, расположенную в черте Луганска. Глава ЛНР Пасечник тогда сообщал, что после обстрела на ней возник пожар, пять человек пострадали.

Удар по нефтебазе, предположительно, был нанесен ракетами ATACMS. В результате были повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены.

