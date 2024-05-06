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06 мая, 17:37

Происшествия

Силы ПВО сбили дрон ВСУ над северо-западом Черного моря

Фото: 123RF/tsuneo

Российские дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над северо-западной частью акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По их данным, попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ была пресечена примерно в 16:10 по московскому времени.

Ранее стало известно, что 5 мая Вооруженные силы РФ (ВС РФ) ликвидировали ударный БПЛА ВСУ Warmate в небе над Херсонской областью. Днем позже украинский дрон упал в частном секторе Шебекина Белгородской области. В результате местная жительница получила ранения.

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