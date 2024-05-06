06 мая, 17:21Политика
Минобороны РФ показало кадры уничтожения катера-беспилотника ВСУ
По данным оборонного министерства, пять безэкипажных катеров ВСУ были уничтожены возле северо-западного берега Крымского полуострова при помощи сил Черноморского флота Вооруженных сил РФ (ВС РФ). На кадрах видно, как по надводной цели ведется огонь, а рядом летает вертолет.
Ранее солдаты ВС РФ группировки войск "Запад" и "Центр" освободили село Котляровка в Харьковской области и поселок Соловьево в ДНР. По данным МО РФ, подразделения "Запада" нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Купянска Харьковской области, Стельмаховки в ЛНР и Новосадового в ДНР, а "Центра" – в Новгородском, Розовке, Калинове, Уманском и Прогрессе в ДНР.
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