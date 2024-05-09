Пожар на атакованной украинскими БПЛА нефтебазе под Анапой локализовали

Фото: телеграм-канал Mash

Пожар на нефтебазе в селе Юровка под Анапой, который произошел в результате атаки украинских беспилотников, локализовали. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального оперативного штаба.

В ведомстве отметили, что в ликвидации возгорания задействованы 62 человека и 20 единиц техники.

Как уточнил в своем телеграм-канале мэр города Василий Швец, пострадавших нет. По его словам, пожару был присвоен четвертый ранг сложности.

ВСУ ночью 9 мая пытались атаковать нефтебазу в селе Юровка под Анапой с помощью БПЛА, несколько из них упали на территорию объекта, вызвав пожар. По данным ЕДДС Анапы, около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы.

Мэр Анапы Василий Швец лично прибыл на место происшествия и курирует ликвидацию ЧС.

