09 мая, 08:39Происшествия
Пожар на атакованной украинскими БПЛА нефтебазе под Анапой локализовали
Фото: телеграм-канал Mash
Пожар на нефтебазе в селе Юровка под Анапой, который произошел в результате атаки украинских беспилотников, локализовали. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального оперативного штаба.
В ведомстве отметили, что в ликвидации возгорания задействованы 62 человека и 20 единиц техники.
Как уточнил в своем телеграм-канале мэр города Василий Швец, пострадавших нет. По его словам, пожару был присвоен четвертый ранг сложности.
ВСУ ночью 9 мая пытались атаковать нефтебазу в селе Юровка под Анапой с помощью БПЛА, несколько из них упали на территорию объекта, вызвав пожар. По данным ЕДДС Анапы, около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы.
Мэр Анапы Василий Швец лично прибыл на место происшествия и курирует ликвидацию ЧС.