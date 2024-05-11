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11 мая, 09:34

Происшествия

Пожар в ЛНР после обстрела ВСУ ликвидировали

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по ЛНР"

Возгорание в городе Ровеньки в ЛНР, которое произошло из-за обстрела со стороны ВСУ, потушили. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, пожарные смогли ликвидировать 18 очагов возгорания и не допустить, чтобы огонь распространился на другие постройки. В тушении возгорания задействовали 85 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.

Следственный комитет России в своем телеграм-канале заявил, что займется расследованием обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки, в результате которого погибли три человека и еще восемь граждан поучили ранения.

"Следователи установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", – сказано в сообщении.

Вечером 10 мая украинские военные обстреляли нефтебазу в Ровеньках, где впоследствии произошел пожар. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ нанесли удар с помощью американских снарядов ATACMS с кассетными боеприпасами.

До этого ВСУ также обстреляли нефтебазу, расположенную в черте Луганска вечером 7 мая. Глава ЛНР Пасечник тогда сообщал, что после обстрела на ней возник пожар, пять человек пострадали. Удар по нефтебазе, предположительно, был нанесен ракетами ATACMS.

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