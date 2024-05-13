Плановые отключения горячей воды начнутся в Москве с 20 мая

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Плановые отключения горячей воды в Москве начнутся 20 мая, заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Заммэра отметил, что корректировка графика отключения воды произошла из-за низких температур воздуха в столице, а также из-за возобновления подачи тепла в жилые дома и объекты соцсферы. Однако это не повлияет на продолжительность отключения горячей воды, которая не должна превышать более 10 дней.

Все работы будут выполнены полностью и завершены до 25 августа, уточнил Бирюков. Гидравлические испытания проведут в более 18 тысяч километров тепловых сетей в Москве, а к отопительному сезону подготовят свыше 74 тысяч зданий, включая 34 тысячи жилых домов.

"Отключение горячей воды – это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать", – передает портал мэра и правительства Москвы слова Бирюкова.

В настоящее время работа ресурсов, информирующих о датах отключения воды по конкретным адресам, временно недоступна. Уточненный график в ближайшие дни будет размещен на портале mos.ru и на официальном сайте ПАО "МОЭК".

Отопительный сезон завершился в Москве 29 апреля, но 6 мая Сергей Собянин принял решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты. Это было связано с тем, что синоптики прогнозировали прохладную погоду в столице.

