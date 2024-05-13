ПВО РФ сбила 16 снарядов РСЗО Vampire ВСУ над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО сбили 16 снарядов РСЗО RM-70 Vampire Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью, заявили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, попытка ВСУ атаковать объекты на территории РФ была пресечена примерно в 17:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что за ночь 11 мая противовоздушные силы России ликвидировали 21 подобный снаряд, а также еще 9 дронов над территорией Белгородской области. До этого, 9-го числа, российские силы сбили еще 15 реактивных снарядов, выпущенных по этому же региону.