Юрист Хаминский: штраф до 500 тысяч рублей грозит за незаконную рыбалку

Рыбакам в России может грозить уголовная ответственность и штраф до 500 тысяч рублей за нарушение запрета на ловлю определенных видов рыбы в период нереста. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на юриста, руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского.

Юрист напомнил, что общий запрет на рыбную ловлю в России обычно действует с 20 апреля по 20 июня. В этот период запрещается промышленное рыболовство, а для любительского рыболовства устанавливаются допограничения.

В частности, гражданам разрешается ловить рыбу только одной донной или поплавочной удочкой и спиннингом с берега без применения плавательных средств. При этом на удочке должно быть не более двух крючков.

Хаминский отметил, что в 2021 году начали действовать новые нормы закона о любительском рыболовстве, устанавливающие презумпцию бесплатной рыбалки в водоемах общего пользования. Вместе с тем рыбакам запрещено ловить рыбу с помощью взрывчатых и химических веществ, с применением электротока или сетей.

"В общем случае на лодках рыбачить можно, но они должны быть официально зарегистрированы, и на них распространяются те же запреты, что и на лов с берега. Действующие нормативы регулируют как размер вылавливаемой рыбы, так и общей массы. Общим правилом является размер улова не более 5 килограммов на человека в сутки", – рассказал эксперт.

За нарушение правил рыболовства может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Административная включает штраф для граждан от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и прочих орудий добычи. Уголовная же может обернуться штрафом до 500 тысяч рублей и исправительными работами сроком до двух лет.

"Однако надо иметь в виду, что уголовная ответственность за незаконный вылов водных биологических ресурсов может наступить, только если осуществляется лов в местах нереста или на миграционных путях к ним, либо с причинением крупного ущерба", – заключил Хаминский.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что вероятность продления на следующий год запрета на вылов воблы является высокой. Он указал, что запрет на вылов воблы в Каспийском море, в водных объектах в Калмыкии и Волге, а также в ее водотоках в границах Астраханской области был продлен на этот год в октябре 2025-го. Пока, по его словам, прогноз по этому вопросу не очень позитивный.

Также до конца года продлены ограничения на вылов плотвы. По данным ведомства, соответствующие меры принимаются для сохранения популяции этих видов рыб.

