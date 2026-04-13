13 апреля, 06:22

Облачная погода без осадков ожидается в Москве 13 апреля

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидается в столице в первый день недели, 13 апреля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 12 до 14 градусов тепла, по области – от 10 до 15 градусов. Ночью температура в столице может понизиться до плюс 2 градусов, а в Подмосковье – до минус 2 градусов.

Северо-восточный и северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.

На этой неделе в Москву вернется теплая погода, и к ее концу воздух прогреется до плюс 17 градусов – это соответствует климатической норме первых дней мая.

По словам синоптиков, столичный регион попрощался со снежным покровом до осени. Временный снежный покров, который на днях отметили некоторые метеостанции Москвы и Московской области, уже сошел.

